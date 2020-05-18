دعوة للتخلص الآمن من أدوات الوقاية الشخصية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، أنه يتبنى خطة عمل شاملة ومتكاملة في ظل الوضع الاستثنائي، جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد عالمياً، وضاعف من جهود فرقه المتخصصة على كافة المستويات لضمان الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة لمجتمع إمارة أبوظبي.

وأهاب المركز بالجمهور بضرورة دعم جهود المركز عبر مواصلة الالتزام بعدم الرمي العشوائي لأدوات الوقاية الشخصية، مثل قفازات اليدين والكمامات وأدوات التعقيم الشخصية الأخرى، وضرورة وضعها في الأماكن المخصصة لها، والتخلص منها بشكل صحي وآمن في حاويات النفايات العامة، لما لذلك من بالغ الأثر في حماية مجتمع إمارة أبوظبي من كافة الملوثات والمخاطر الصحية، وأشار المركز إلى أن عمليات جمع ونقل النفايات يتم الإشراف عليها بواسطة غرفة العمليات المركزية من خلال حركة الأقمار الصناعية، ويتم التعرف على كمية النفايات المنتجة والعمل على التخلص الآمن والسليم من النفايات.

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