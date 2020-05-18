"كهرباء ومياه الشارقة" فحصت 632 خزاناً في المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن عدد الخزانات التي تم معاينتها وفحصها في المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية، من بداية عام 2019 وحتى نهاية أبريل الماضي، تجاوز 632 خزاناً، وذلك ضمن الخدمة التي أطلقتها الهيئة لسكان إمارة الشارقة، لفحص عينات الخزانات مجاناً، للتأكد من نظافة الخزانات وسلامتها، وتوافر الضوابط والمعايير، وتقديم الاستشارات المجانية، والتي تتضمن أن يكون حجم الخزان مناسباً لعدد أفراد الأسرة أو المستهلكين، بحيث لا يكون حجمه صغيراً لا يكفي للاستهلاك، ولا كبيراً بشكل مبالغ فيه، ما يجعل الماء راكداً ولا يتغير بشكل يومي، ما يتيح وسطاً مناسباً لتكون البكتيريا.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن: «معاينة وفحص الخزانات، تأتي لتوفير أفضل الخدمات لسكان الإمارة، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على الموارد المائية، مشيراً إلى ضرورة تعاون المشتركين، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على نقاء وجودة المياه، من خلال المتابعة الدورية لتنظيف وصيانة خزانات المياه، وألا تترك الخزانات بدون تطهير وتنظيف، ما يؤثر في خواص الماء الطبيعية والكيميائية، ويؤدي إلى تنشيط أنواع معينة من البكتريا الضارة والطحالب، التي تضر بصحة الإنسان.

وأوضح أن:«المياه التي تضخها الهيئة بشبكة المياه الرئيسة، والتي تصل إلى الخزانات، ذات جودة عالية، وضمن معايير منظمة الصحة العالمية».

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