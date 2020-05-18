مناقشة تقرير مؤشرات الأداء في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان المنعقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

وبدأ الاجتماع بمناقشة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل الوضع الحالي القائم، ومتابعة النتائج وتنفيذ الإجراءات وفرص التحسين التي تعزز تحقيق أفضل النتائج، وكذلك مناقشة الاقتراحات الخاصة بالتدابير الاحترازية والإجراءات لمكافحة الفيروس. كما تم استعراض ومناقشة تقرير مؤشرات لأداء الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة عجمان خلال عام 2019 بما يعزز جودة العمل، ويدعم تميز مسيرة شرطة عجمان، وكذلك مناقشة تقرير الاقتراحات المقدمة من قبل الإدارات لعام 2020 ونسبة تطبيقها.

ومن جانبه شدد قائد عام شرطة عجمان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بما يضمن صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، واتخاذ التدابير الاحترازية في مركز سبيد ومركز شامل، وتعزيز ثقافة الالتزام لدى الموظفين بالبقاء في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار الفيروس.

وفي الختام ثمن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي الجهود المبذولة لأعضاء اللجنة العليا الدائمة، والعمل على تطبيق القرارات الصادرة عن القيادة الرشيدة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحين انتهاء الأزمة.

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