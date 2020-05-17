منصور بن زايد يترأس اجتماع مبادلة للاستثمار

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع البيانات المالية لعام 2019، وأداء الشركة المالي والتشغيلي، وسير العمل المتعلق بمشاريع الشركة داخل وخارج الدولة.

كما اطلعت اللجنة على آخر المستجدات في أسواق المال العالمية واعتمدت عددا من القرارات الاستثمارية والاستراتيجية.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد محافظ المصرف المركزي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، ومحمود إبراهيم المحمود.

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