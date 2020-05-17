حمدان بن محمد: استدامة العطاء منهج نسير عليه

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن استدامة العطاء هو المنهج الذي نسير عليه في مختلف مشاريعنا الخيرية، ومساهمات مجتمعنا الطيبة في مبادرات الوقف أثمرت عن مشاريع رائدة في مجال إيواء الأيتام، ورعاية المحتاجين، وتعليم غير القادرين، وعلاج المرضى، وخدمة أصحاب الهمم.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "في 2004 وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت الانطلاقة المباركة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي.. اليوم وبعد مرور 15 عاماً، وصل عدد المشاريع الوقفية التابعة للمؤسسة 700 وقف بإجمالي أصول بلغت 6 مليارات درهم".

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