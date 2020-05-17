«أكاديمية شرطة دبي» تنظم أمسية رمضانية حول فضل العشر الأواخر

المصدر: دبي - البيان

نظمت أكاديمية شرطة دبي، ضمن برنامجها الثقافي الرمضاني لعام 1441 هجرية، أمسية رمضانية عن بعد حول «فضل العشر الأواخر من رمضان»، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة المرشحين والمرشحات، ألقاها الأستاذ الدكتور رمزي دراز، رئيس قسم الشريعة الإسلامية في الأكاديمية.



وأكد العميد الدكتور غيث السويدي، أن تنظيم مثل هذه المحاضرات في شهر رمضان المبارك يهدف إلى تعزيز الروحانيات الإيمانية عند الطلبة ومرتب الأكاديمية، وحثهم على اغتنام الأيام الفضيلة خاصة العشر الأواخر في الطاعات والتقرب إلى الله والتزود من الأعمال الصالحة، والتوجه إلى المولى العلي القدير خاصة في هذه الظروف، أن يكشف الغمة ويرفع البلاء، داعياً الله عز وجل أن ينعم على الجميع بالصحة والعافية.



ومن جانبه، تحدث الأستاذ الدكتور رمزي دراز عن أهمية الصيام موضحاً أنه فريضة محكمة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، وهو عبادة متميزة عن سائر العبادات أساسها الإخلاص الحقيقي في الطاعة والعبادة لله رب العالمين فلا يتخللها رياء ولا سمعة، مؤكداً أن الصيام اختبار حقيقي للإيمان، وتربية للنفس على الالتزام والصدق وغرس معنى المراقبة الصادقة في ضمير المؤمن، وقد أضافه الله سبحانه إلى ذاته العلية فقال: «الصوم لي وأنا أجزى به»، ويزداد ثواب الصيام والعمل الصالح في العشر الأواخر منه وبخاصة في ليلة القدر والتي يزيد فضل قيامها على عبادة ألف شهر.

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