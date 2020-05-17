إغلاق 3 صالونات تجميل نسائية في مدينة دبا

المصدر: الفجيرة - البيان

أغلقت بلدية دبا 3 صالونات نسائية في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، ثبت عدم التزامهم بالقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية، والضوابط والاشتراطات الصحية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، إثر الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية والمفاجئة على الصالونات.

وأوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا أن: «قرار إغلاق صالونات التجميل، يأتي في إطار الحرص على سلامة الأفراد وصحتهم العامة، وذلك على ضوء انتشار فيروس جائحة «كورونا»».



ووجهت البلدية، الصالونات ومراكز التجميل، بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من البلدية، مع تأكيدها على عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أهمية التعاون التام من الجميع، لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت، والمجتمع بشكل عام.

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