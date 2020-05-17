«مجالسنا الرمضانية» في محاكم دبي تعقد «قوة القطرة»

المصدر: دبي - البيان

عقدت فعالية «مجالسنا الرمضانية» في محاكم دبي جلسة بعنوان: «قوة القطرة»، قدمها خالد المرزوقي رئيس قسم كاتب العدل في محاكم دبي، وتحدث فيها عن قوة القطرة وتأثيرها على حياة الإنسان، وذلك بنظام الاتصال المرئي عبر برنامج Microsoft Teams، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.



وتحدث خالد المرزوقي خلال الجلسة الرمضانية، عن معنى قوة القطرة ومدى تأثيرها على حياة الإنسان، فقوة القطرة تنطلق من القليل الدائم، والتي تستمر لسنوات طويلة، وتحصيل أثرها بعد مدة طويلة وبحصيلة كبيرة ووفيرة، كادخار القليل من المال لسنوات طويلة.



ومن جانبه أشار سلطان السويدي رئيس قسم التسويق والفعاليات، إلى أن فعالية «مجالسنا الرمضانية» وباستخدام التقنيات الحديثة هي أحد الأساليب الحديثة في تنفيذ الفعاليات عن بعد، خاصة في ظل الظروف الحالية لمواجهة فيروس «كورونا» والتكيف مع مثل هذه الحالات، كما سيعقد المجلس لقاء أسبوعياً بصورة دورية سعياً لترسيخ العلاقات الاجتماعية بين الموظفين.

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