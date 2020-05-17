شرطة رأس الخيمة توعي الطلبة بطرق الوقاية من «كورونا»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفذت شرطة رأس الخيمة من خلال إدارة الشرطة المجتمعية عدداً من المحاضرات التوعوية حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب المواضيع الأمنية المختلفة، واستهدفت طلبة المدارس من منازلهم وعبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وألقاها المساعد أول أحمد الصحاري، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والمحافظة على سلامة الجميع من انتشار عدوى الفيروس المستجد.

وأكد المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي رئيس قسم توعية المجتمع أن: «الإدارة حرصت على استمرارية دورها التوعوي اتجاه المجتمع لكن عن بعد، وذلك في إطار استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة إلى نشر هذا النظام الوقائي بما يتوافق مع طبيعة وأنظمة العمل المعمول بها، وضمان استمرار تأدية الأعمال وتقديم كل الخدمات في كل الظروف الطارئة».



وأوضح الزعابي أن آلية العمل اعتمدت باستخدام برنامج «teams» وبالتنسيق والتواصل مع الهيئة الإدارية لبعض المدارس المعنية بعد اعتماد أسماء المحاضرين بشكل رسمي مع وزارة التربية والتعليم التي بدورها رحبت بهذه المبادرة لنشر الثقافة الأمنية، وبلغ عدد المستفيدين نحو 650 مستفيداً خلال 5 أيام فقط، شملت طلبة عدد 5 مدارس في الإمارة.

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