300 ألف زهرة و300 نخلة تزينن شوارع مدينة العين

المصدر: العين – داوود محمد

أكدت إدارة الحدائق والمنتزهات في بلدية العين، تنفيذ خطتها لتجميل المنظر العام في خمس شوارع رئيسية في المدينة شملت أكثر من إجمالي 3000 متر مربع من النباتات المحلية و1200 متر مربع من الزهور ضمت أكثر من 4000 آلاف زهرة وموسمية وأكثر من 300 نخلة و300 شجرة من منطلق حرص البلدية على تطوير وتجميل المنظر العام للمدينة والشوارع الرئيسية والفرعية ضمن خطة تطويرية شامله تقوم بها إدارة الحدائق و المنتزهات.

وأشارت المهندسة سلمة شطيط الظاهري، إلى أن عمليات التطوير تضم إزالة الزراعات وشبكات الري القديمة واستبدالها بشبكات ونظم ري حديثة بنمط تصميمي جديد يشمل تنوع في الزراعات و العناصر غير النباتية، تشمل الحصى الديكوري بألوان متنوعة، وتتضمن تطوير الجزر الوسطية وجوانب الطريق و المماشي العامة و تنفيذ زراعات تجميلية و شبكات ري حديثة، مواكبة لمعايير دليل زراعة الأشجار المثمرة و المزهرة ضمن الجزر الوسطية و جوانب الطريق.

وتضمنت الخطة التطويرية تطوير شارع حمدان بن محمد بنسبة انجاز ١٠٠٪ تم زراعة ١٥٠ ألف زهرة موسمية، و٤٢ نخلة، و ٢٢١ أشجار متنوعة، بالإضافة إلى ٩٨٥ متر من الحصى الديكوري، كما انتهت البلدية من تجميل الجزيرة الوسطية في من تقاطع المندوس إلى تقاطع مسجد الشيخة سلامة في منطقة السوق و شملت 40 نخلة ،و 24 شجرة و 30 شجيرة مزهرة و 854 متر مربع من الزهور الموسمية و 1459 متر مربع من النباتات المحلية.

بالإضافة الى تطوير الجزيرة الوسطية من إشارات الساعة الى إشارات مسجد الشيخة سلامة، تضمنت أعمال تنفيذ زراعات تجميلية وشبكات ري حديثة بنمط تصميمي جديد علاوة على تنوع في الزراعات التي شملت زراعة 30 نخلة و 15 شجرة و 23 شجيرة مزهرة و 1556 متر مربع من الزهور الموسمية، فيما تم دمج عناصر تجميلية غير نباتية بمساحة 57 متر مربع من الحصى الديكوري.

تطوير الجزيرة الوسطية من شارع الشيخ خليفة الى دوار الكرة الأرضية، وتنفيذ تصميم مبتكر وحديث شمل زراعة 367 متر مربع من مغطيات تربة و 7 نخيل و 8 أشجار و 11 شجيرة مزهرة و 278 متر مربع من الزهور الموسمية و 287 متر مربع من النباتات المحلية، وعناصر غير نباتية ممتدة لمساحة 18 متر مربع من الحصى الديكوري.

وتم تطوير الجزيرة الوسطية شارع عود التوبة من دوار الكرة الأرضية الى اشارة المندوس، حديث شمل تنوع في الزراعات وشملت 2521 متر مربع من مغطيات تربة و40 نخلة و24 شجرة و 30 شجيرة مزهرة و 854 متر مربع من الزهور الموسمية و 1459 متر مربع من النباتات المحلية مدموجا مع العناصر التجميلية الغير نباتية بمساحة 83 متر مربع من الحصى الديكوري.

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