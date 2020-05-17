"شرطة دبي" تضبط شاباً تعمد الاستهزاء بعملة الدولة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ألقت شرطة دبي القبض على شاب يمتلك شركة خاصة في دبي ظهر في مقطع فيديو تداول أمس يقوم فيه بالاستهزاء بعملة الدولة وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وتحويله إلى السلطات المختصة.

وقال مصدر أمني في شرطة دبي أنه فور تداول المقطع قامت الفرق الالكترونية بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بتحديد مصدره خلال وقت قياسي وتم تحديد هوية الشخص ومكان تواجده وألقي القبض عليه من قبل رجال التحريات.

وأفاد المصدر أنه بالتحقيق معه لم ينكر التهمة المنسوبة إليه إلا أنه لم يفصح عن سبب قيامه بهذا الأمر حيث تبين أنه لديه شركة خاصة ويقيم مع زوجته في دبي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

وينص القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم ٢٩ علي إنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها.

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