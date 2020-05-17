بلدية دبي تقوم بالرقابة والتفتيش على 2 مليون و653 ألف طن من الأغذية المستوردة

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت بلدية دبي بالرقابة والتفتيش خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل من العام الجاري 2020على 2 مليون و653 ألف و400 طن من الأغذية المستوردة، والتي تشمل 99 ألف و590 شحنة غذائية مستوردة و589 ألف و570 منتج غذائي.

وقالت إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء بالبلدية: "بلدية دبي تعمل على مدار الساعة بجميع منافذ الإمارة للرقابة على الأغذية المستوردة، حيث تبيّن الأرقام استقرار استيراد الأغذية، إلى جانب الحرص على التنوع في استيراد المواد الغذائية للسوق المحلي، بهدف تمكين جميع المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم من جميع الأصناف والمكونات الغذائية، كما قمنا بتبسيط إجراءات استيراد الأغذية لتسهيل حركة تجارة الأغذية خلال الفترة الراهنة".

وأضافت: "يتم تطبيق أعلى مستويات الرقابة على الأغذية للتأكد من سلامتها وتوافقها مع الاشتراطات التي وضعتها الدائرة، حيث تتضافر الجهود في الدائرة من خلال تطوير الأنظمة الذكية في هذا المجال، مثل منصة "فود ووتش" التي تتيح إمكانية تتبع الأغذية عن طريق التأكد من المكونات والمعلومات التغذوية لكل منتج، حيث تسهم المنصة في تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية، ومقدمي الخدمات لهذه المؤسسات والمستهلكين، وذلك من خلال استخدام الرقابة الرقمية الذكية وتحليل البيانات".

والجدير بالذكر أن إحصائيات الربع الأول من العام الماضي 2019 أشارت إلى استيراد حوالي 113 ألف و237 شحنة غذائية و648 ألف و619 منتج غذائي بإجمالي كميات تصل إلى 2 مليون و471 ألف و989 طن من الأغذية.

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