حمدان بن محمد: فخورون بفرق خط الدفاع الأول العاملين ليلاً ونهاراً لسلامة مجتمعنا

المصدر: دبي - البيان

عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عن فخره بفرق خط الدفاع الأول التي تعمل ليلاً ونهاراً من أجل صحة وسلامة مجتمعنا.

جاء ذلك خلال اتصال سموه بفريق الرعاية الطبية التابع لمركز التحكم والسيطرة وعدد من المدراء التنفيذيين في المستشفيات التابعة لهيئة الصحة والمستشفيات الخاصة بدبي وعدد من الأطباء.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعدت اليوم (أمس) بالاتصال بفريق الرعاية الطبية التابع لمركز التحكم والسيطرة وعدد من المدراء التنفيذيين في المستشفيات التابعة لهيئة الصحة والمستشفيات الخاصة بدبي وعدد من الأطباء ... فخورون بكل فرق خط الدفاع الأول التي تعمل ليلاً ونهاراً من أجل صحة وسلامة مجتمعنا».

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