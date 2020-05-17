«لجنة بالوطني» تناقش الجدول المقارن لمشروع قانون الصحة العامة

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» مساء الخميس الماضي من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «فيديو كونفرنس»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، وذلك بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص.

وقال محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة: إن اللجنة وممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع ناقشوا جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة والذي يتكون من 38 مادة، كما تمت مناقشة الجدول المقارن لمشروع القانون، وتم التوافق بشكل كامل على جميع المواد والتعديلات التي أدخلت عليها، مؤكداً أن مشروع القانون أصبح جاهزاً للمناقشة في جلسة عامة للمجلس.

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