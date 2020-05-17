محمد القرقاوي: تمكين الإنسان والأوطان

قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «منذ إطلاقها، تحرص مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات ضمن خمسة قطاعات عمل رئيسية تشكل مجتمعةً الأساس لتمكين الإنسان والأوطان، من خلال دعم مشاريع العطاء والبرامج الثقافية والمعرفية واحتضان أصحاب الأفكار الإبداعية الخلاقة وتشجيع قيم التسامح والتعايش والتشارك والمساهمة في بناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة قوامها إنسان يتمتع بالصحة والتعليم والوعي المجتمعي الذي يجعله يتخطى الصعاب والتحديات لتحقيق أحلامه وبناء المستقبل الذي يتطلع إليه».

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