"بنك دبي الإسلامي" يتبرع بــ 17.2 مليون درهم لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية وغيرها

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

قدم بنك دبي الإسلامي تبرعاً بقيمة 17.2 مليون درهم، بواقع 12.8 مليون درهم لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، و4.4 ملايين درهم لجمعية الرحمة في رأس الخيمة، بهدف دعم مشاريعهما وبرامجهما الخيرية لمساعدة المستحقين من الأسر المتعففة خلال العام الجاري.

وأوضح محمد جكة المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، بدأت المؤسسة توزيع الزكاة على الفئات المحتاجة عبر 3 قنوات رئيسة، ممثلة في إحدى مؤسسات الصرافة التي تقوم بصرف المبالغ لمستحقيها في أفرعها المختلفة، وعبر الإيداع المباشر في حسابات المستحقين للزكاة، إضافة إلى التسليم المباشر للأسر المستحقة والمتعففة الذين يزيد عددهم على 4300 أسرة من خلال موظفي المؤسسة. وأشار إلى أن المؤسسة ارتأت اتخاذ هذه الخطوة لتلافي توافد المستفيدين من زكاة المال إلى مقر المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، حرص بنك دبي الإسلامي الدائم على دعم مشاريع وبرامج الجمعية للمجتمع الإماراتي خلال شهر رمضان المبارك. وثمن محمد المنصوري، وعبدالله الطنيجي، الدعم المالي المتواصل من قبل بنك دبي الإسلامي الذي يعد داعماً أساسياً لمسيرة العمل الخيري والإنساني في الدولة من خلال ما يقدمه سنوياً من مبالغ تساهم في التخفيف عن الأسر المعوزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز