بث مباشر من المساجد لصلاتي العشاء والتراويح في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة عن نقل صلاتي العشاء والتراويح من جامع الشيخ زايد برأس الخيمة عبر البث المباشر إلى كافة مناطق الإمارة باستخدام البث المباشر الخاص بالمساجد، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وسوف تقتصر إقامة الصلاة على الإمام واثنين من المصلين الذين سيؤدون الصلاة مع مراعاة جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويهدف القرار إلى الحفاظ على روحانيات الشهر الفضيل ومظاهر إقامة الشعائر الدينية وإبقاء الجمهور على تواصل روحي مع بيوت الله في جميع أنحاء الإمارة في ظل هذا الظرف الاستثنائي.

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