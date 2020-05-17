30.5 مليون درهم تبرعات المشاريع الخيرية في جمعية دار البر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة المشاريع الخيرية في جمعية دار البر تحصيل إيرادات إجمالية تجاوزت 30.5 مليون درهم من تبرعات وصدقات ومبادرات المحسنين وأهل الخير في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، وأنجزت مشاريع تنموية وخيرية في دول عدة حول العالم. وأوضح يوسف اليتيم مدير إدارة المشاريع في «دار البر»، أن مشاريع الخير والإحسان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تنوعت بين مشاريع خيرية وتنموية وإنسانية وخدمية وشملت بناء المساجد وخدماتها بقيمة 18.85 مليون درهم ومشاريع المياه بقيمة 8.23 ملايين، والمشاريع التنموية والخدمية بقيمة 2.32 مليون، والمشاريع الطبية بقيمة 524 ألفاً، ومشاريع دعوية بقيمة 11 ألفاً بالإضافة لمشاريع إنسانية أخرى بقيمة 558 ألفاً.

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