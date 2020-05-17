إطلاق «ومضات إدارية»لتدريب موظفي حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلق معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، برنامج «ومضات إدارية»، خلال شهر رمضان الكريم، بهدف تدريب موظفي حكومة دبي عن بعد، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها دولة الإمارات بشكل عام، وحكومة دبي بشكل خاص، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والحد من انتشاره.

تطوير

ويهدف برنامج ومضات إدارية إلى تطوير الكفاءات الوظيفية لموارد حكومة دبي البشرية، لتكون قادرة على استشراف المستقبل، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تأهيل الكوادر المواطنة التأهيل اللازم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي. ويتضمن البرنامج مجموعتين من الدورات التدريبية، الأولى حول قانون الموارد البشرية، ويقدمها الدكتور نايف المذهان، مستشار قانوني أول في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كل يوم أربعاء خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة 11:00 صباحاً – 12:00 ظهراً، وتتركز على مبادئ السلوك الوظيفي، الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا، الإجازات، المسؤولية التأديبية والتظلمات.

قياس

أما المجموعة الثانية فتتناول نظام إدارة الأداء، ويقدمها المدرب المعتمد من معهد دبي عبد الله محمد مدير إدارة التطوير والمتابعة في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، كل يوم ثلاثاء من شهر رمضان المبارك، من الساعة 11:00 صباحاً – 12:00 ظهراً، وتتناول: ومضات من الدليل الإجرائي لإدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، وكيفية وضع الأهداف الفردية، كيفية قياس الهدف الفردي.

ويقدم هذا البرنامج مجاناً من قبل المعهد لجميع موظفي حكومة دبي، بهدف تطوير الموارد البشرية بشكل ملائم ومستمر، وفقاً لأحدث المعايير، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، التي تعد العنصر البشري هو المحرك لعجلة التنمية، وهو القائد للتطور والتقدم.

مبادرات

يواصل معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، طرح العديد من البرامج والمبادرات، وأفضل البرامج التعليمية والتدريبية، الرامية لتأهيل أبناء الإمارات التأهيل المناسب، من أجل تحقيق الأهداف الحكومية المرسومة. ويتمحور برنامج ومضات إدارية حول مجموعة من المجالات والمهام الرئيسية لإدارة الموارد البشرية وتفسيرات قانون الموارد البشرية بصورة دقيقة.

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