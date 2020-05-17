"بلدية مدينة أبوظبي" توزع 200 جهاز قياس حرارة على حراس البنايات في منطقة الدانة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وزعت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال بلدية مركز المدينة - إدارة الرقابة والتفتيش، 200 جهاز قياس حرارة على حراس عدد من البنايات في منطقة الدانة بأبوظبي، بالإضافة إلى 200 ملصق توعوي بخمس لغات، وذلك ضمن إطار تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد - COVID19، بهدف توعية حراس البنايات بالإجراءات الاحترازية والأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهات المختصة للوقاية والحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتضمنت الملصقات التي تم توزيعها على حراس البنايات عبارات وإرشادات بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس «كورونا» بعدة لغات، هي: (العربية، والإنجليزية، والأوردية، والفلبينية، والصينية) وكذلك توضح أعراض الإصابة بالفيروس وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى تزويد حراس البنايات بأرقام التواصل للإبلاغ عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس.

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