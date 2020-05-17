قراء «البيان»: التوعية تعزز التخلص الآمن من الكمامات

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن غالبية المستطلعين يرون أن التخلص الآمن من الكمامات والقفازات يحتاج إلى تكثيف التوعية المجتمعية، فيما أجاب البعض بأنه يحتاج إلى زيادة في الحاويات المخصصة لها.

وتفصيلاً، فقد أجاب 77% من المستطلعين عبر الموقع الإلكتروني لـ «البيان»، بأن التوعية المجتمعية هي السبيل لتعريف الناس بالطريقة الآمنة للتخلص من الكمامات والقفازات، فيما قال 23% إن زيادة الحاويات المخصصة تسهم في التخلص الآمن من الكمامات والقفازات. أما المستطلعون عبر «تويتر» فقال 62.2% منهم، إن التوعية هي الأنسب في التخلص الآمن من الكمامات والقفازات، وأجاب 37.8% بزيادة الحاويات المخصصة.

وكانت بلديات في الدولة ألزمت الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات، بضرورة توفير حاويات خاصة لتجميع مخلفات الكمامات والقفازات اليدوية وغيرها من الوسائل التي يستخدمها الجمهور في الحماية الشخصية من فيروس «كورونا»، وذلك لخصوصية هذه النفايات باعتبارها خطرة على الصحة العامة، ويجب التعامل معها وفق الإجراءات والتدابير المتعمدة في هذا المجال.

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