83.1 % وعي مجتمع أبوظبي بالتعامل السليم مع النفايات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) أن النسبة الإجمالية لمؤشر وعي المجتمع العام بأسس التعامل السليم مع النفايات وآفات الصحة العامة لعام 2019 وصل إلى ما نسبته 83.1% وذلك وفقاً للاستطلاع الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مركز الإحصاء - أبوظبي باستخدام أسلوب العينة الطبقية والمقابلات الشخصية لـ(2760) مستهدفاً من كلا الجنسين ومن المواطنين والمقيمين في كل من أبوظبي والظفرة والعين بنسبة تجاوب وصلت إلى 100%.

وتضمن الاستطلاع العديد من الأسئلة المُتعلقة بأسس التعامل السليم مع النفايات وكيفية مكافحة آفات الصحة العامة حيث تم استهداف كافة الفئات العمرية من كلا الجنسين في المناطق المستهدفة من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة بهدف إجراء المعالجة اللازمة من خلال تفعيل برامج متخصصة لرفع مستوى الوعي العام بكيفية التعامل السليم مع النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة.

وسيتيح الاستطلاع الفرصة لمركز أبوظبي لإدارة النفايات لتأسيس قاعدة متينة حول مستوى الوعي لدى الجمهور في إمارة أبوظبي حيث يهدف المركز إلى أن يكون المجتمع على دراية تامة بالآليات الصحيحة للتعامل السليم مع النفايات وآفات الصحة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار أن النسبة الإجمالية لمؤشر وعي المجتمع العام وصلت إلى 83.1%. وشارك في الاستطلاع ما نسبته 57.1% من المواطنين و42.9% من المقيمين فيما كانت غالبية المشاركين من مدينة أبوظبي بنسبة 55.8% ونسبة مشاركة في العين وصلت إلى 29.7% والظفرة بنسبة 11.4% وقد وصلت نسبة وعي الجمهور بمعرفة خدمات مركز أبوظبي لإدارة النفايات وطبيعة عمله ونشاطاته إلى 91% وعدّت العينة المستهدفة أن الإعلانات المتلفزة والإذاعية ومشاركة الأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي كانت العوامل الأكثر تأثيراً في معرفة نشاطات «تدوير» وكيفية التواصل معها.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن الاستطلاع يهدف إلى المساعدة على بناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وتقديم خدمات ذات قيمة وجودة عالية للمتعاملين والمجتمع وفقاً للمعايير والممارسات المعتمدة اللازمة وتوظيف كل ما يلزم من إمكانات لتحقيق الاستدامة من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل إنتاج النفايات وتحويلها إلى مورد اقتصادي إلى جانب العمل على تأسيس مجتمع واعٍ بكل آليات التعامل السليم مع النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة في أبوظبي مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون الوثيق والشراكة مع مركز الإحصاء - أبوظبي حيث تم إجراء الاستطلاع وفقاً لأفصل المعايير وآليات القياس المعتمدة عالمياً.

من جانبه قال عبدالله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة: يعمل مركز الإحصاء أبوظبي عن كثب مع الشركاء من مستخدمي البيانات ومزوديها لدعم خطط التنمية في إمارة أبوظبي من خلال إنتاج إحصاءات عالية الجودة والموثوقية وذات قيمة مضافة وتوفير البيانات والخدمات الإحصائية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية لتلبية متطلبات مستخدمي البيانات.

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