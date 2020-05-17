مستشفى رأس الخيمة يوعي مرضى الضغط

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ينظم مستشفى رأس الخيمة اليوم جلسة بث مباشر على «فيسبوك» لجميع أفراد المجتمع في خطوة هي الأولى من نوعها، بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بعنوان «التعامل مع ارتفاع ضغط الدم خلال الجائحة»، لتقديم المشورة للمرضى بطرق مختلفة ومساعدتهم على تخفيف مستويات التوتر خلال هذه الأوقات العصيبة، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إدراك المستشفى ضرورة تحلّي مرضى ارتفاع ضغط الدم بالوعي اللازم لعدم الإصابة بالتوتر والقلق بسبب جائحة كوفيد 19، وأهمية ممارسة تمارين الاسترخاء واختبار نشاطات جديدة بدلاً من ذلك.

وسيقوم الدكتور الهادي الطيب عباس، استشاري الأمراض الباطنية في مستشفى رأس الخيمة، بإدارة الجلسة اليوم الأحد التي ستستمر مدة 30 دقيقة، من الساعة 12.15 حتى الساعة 12.45 ظهراً.

وقال الدكتور الهادي: لا يوجد دراسات حاسمة عن وجود رابط قوي بين ارتفاع ضغط الدم ومرض كوفيد 19، إلاّ أنّ بعض الباحثين يقولون إن تأثير ارتفاع ضغط الدم في القلب يجعل المرضى معرضين بدرجة أكبر لخطر الإصابة بكوفيد 19، وبناء على ذلك، من غير المجدي القلق بشأن هذا الأمر، فالحفاظ على الهدوء وتجنب الذعر هو أفضل ما يمكن أن يقوم به مرضى ارتفاع ضغط الدم لحماية أنفسهم.

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