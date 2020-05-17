مدير محاكم دبي يستمع إلى مقترحات الموظفين

المصدر: دبي - البيان

التقى طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي بالموظفين عبر نظام الاتصال المرئي، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وحفاظاً على سلامتهم خلال الفترة الحالية، موضحاً أن هذا اللقاء يهدف لفتح المجال للموظفين للاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم ومختلف الموضوعات التي تخص مجال العمل بالدائرة، في سبيل إيجاد بيئة وظيفية متميزة للعمل بالدائرة «للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وحث المنصوري الموظفين، على أهمية الإتقان في أداء المسؤوليات والأعمال الوظيفية الخاصة بهم، تحت هذه الظروف الاستثنائية، والاهتمام بالعمل وإعطاء عناية قصوى للمستفيدين والمراجعين من الخدمات التي تقدمها الدائرة عن بعد، واكتساب المزيد من المهارات في ظل التكنولوجيا الحديثة، موجهاً العديد من النصائح والإرشادات للموظفين التي تعينهم على أداء أعمالهم بأفضل صورة ممكنة.

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