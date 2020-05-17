أكاديمية شرطة دبي تنظم مجلساً رمضانياً للطلبة المرشحين والجامعيين

المصدر: دبي - البيان

نظمت أكاديمية شرطة دبي مجلساً رمضانياً افتراضياً عن بعد، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والطلبة المرشحين والجامعيين، بمناسبة تدريبهم عملياً للالتحاق بمراكز الشرطة والمشاركة في التصدي لجائحة «كورونا».

وأشاد العميد غيث السويدي، بجهود وتضحيات الطلاب في ميدان البطولة والشرف، مؤكداً حرص ودعم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لتوفير الفرصة أمام الطلاب وتمكينهم من المساهمة ضمن خط الدفاع الأول إلى جانب إخوانهم من القطاعات المختلفة، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز