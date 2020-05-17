291 مستفيداً من «العيادة الافتراضية» في «إصلاحية دبي»

المصدر: دبي - البيان

أفاد العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بأن عدد النزلاء المستفيدين من مبادرة «العيادة الافتراضية» التي تم إطلاقها خلال شهر أبريل الماضي بالتعاون مع المركز الصحي لشرطة دبي، بلغ 291 نزيلاً.

وقال الشمالي، إن مبادرة «العيادة الافتراضية» جاءت بناء على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وتهدف إلى إسعاد النزلاء وتقليل الوقت والجهد والتكلفة في عملية نقل النزيل من وإلى العيادات الخارجية أو المستشفى، وتحقيق الاستفادة الأكبر من الكادر العسكري المرافق للنزيل عند ذهابه إلى العيادة في مهام أخرى.

وأوضح أن آلية عمل العيادة الافتراضية تكمن في تسجيل الراغبين من النزلاء لمقابلة الطبيب، ثم بعد ذلك يتم عمل الفحوصات الأولية لهم من قبل الممرض ويتم إرسال الفحوصات عن طريق النظام الإلكتروني إلى الطبيب، ويتم تحديد موعد مع الطبيب من خلال الاتصال ببرنامج «سكايب»، وبعد مقابلة الطبيب عن بعد يتم إرسال الدواء للنزيل المريض في المؤسسات العقابية عن طريق الصيدلية، أما إذا كانت حالة النزيل المريض حرجة فيتم إرساله إلى العيادة.

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