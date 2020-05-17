وكيل «قضاء أبوظبي» يشكل لجنة إعداد خطة عمل ما بعد «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز استدامة العمليات القضائية والعدلية عن بُعد والاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة لتقديم خدمات رائدة عالمياً تساهم في تحقيق العدالة الناجزة، أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، قراراً بتشكيل لجنة إعداد خطة عمل ما بعد انتهاء أزمة كورونا، لتتولى تحديد الخدمات والإجراءات القضائية التي يستمر أداؤها بالطريقة الإلكترونية.

وقال المستشار يوسف العبري، إن قرار تشكيل اللجنة وتحديد مهامها، جاء في ظل النجاح الملموس والمحقق في تطبيق خطة العمل عن بُعد واستمرار الأعمال بكفاءة وفعالية مع إتاحة إنجاز مختلف العمليات القضائية والعدلية إلكترونياً، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأوضح أن تطبيق المنظومة المتكاملة للعمل عن بُعد خلال الفترة الحالية أثبت نجاحاً كبيراً، من خلال إتاحة نظام المحاكمة المرئية بنسبة 100٪ وعقد الجلسات عبر الاتصال المرئي في مختلف المحاكم والدوائر على مستوى إمارة أبوظبي، وإتمام جميع معاملات الكاتب العدل والتوثيقات إلكترونياً عبر الدخول الذكي إلى موقع الدائرة، وذلك في ظل جهوزية الأنظمة التقنية المتطورة وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتعزيز فعالية وكفاءة التقاضي وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

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