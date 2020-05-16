جامعة محمد الخامس في أبوظبي تنظم محاضرة "التعليم عن بعد"

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت جامعة محمد الخامس أبوظبي محاضرة عن بعد تحت عنوان "التعليم عن بعد: رهانات وتحولات منهجية"، ألقاها الدكتور محمد جودت، ضمن محاضرات موسم الجامعة الرمضاني الأول "روح وريحان".

وتطرق الدكتور محمد جودت إلى أهمية التفكير في الوضع التعليمي الراهن من منطلق جديد، مؤكداً أن "هناك حاجة إلى آليات تفكير جديدة لدراسة مستقبل التعليم الجامعي بعيداً عن الأنماط التدريسية التقليدية".

واستعرض المحاضر تعريف مصطلح التعليم عن بعد بالعودة إلى السياقات الثقافية والتاريخية التي أنتجت هذه المقاربة التعليمية، مشيراً إلى أن "التعليم عن بعد ليس جديداً أو طارئاً على الحقل المعرفي التعليمي، بل موجود منذ زمن بعيد".

وأشار إلى أن التعليم عن بعد في ظل هذه الظروف الطارئة أصبح ضرورة أكيدة وملحة، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق أصبح لا بد من التفكير في آلية تعليمية جديدة ترتكز أساساً على إرساء دعائم التعليم عن بعد وتضمن الاستمرارية التعليمية".

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