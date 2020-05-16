تكريم الفائزين بمسابقة "التحبير للقرآن الكريم وعلومه"

المصدر: أبوظبي - وام

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بجوائز مسابقة "التحبير للقرآن الكريم وعلومه 2020 " في دورتها السادسة، في حفل افتراضي عن بعد أقيم بهذه المناسبة، مساء أمس، بصورة مبتكرة عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وأقيم الحفل عبر تقنيات التواصل المرئي، بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس في أبوظبي، والدكتور فاروق محمود حمادة، المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، الأمين العام للجائزة، وأحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، المدير العام ورئيس اللجنة العليا للجائزة، وممثلي الشركات الراعية والداعمة، وعدد من الحضور.

رسالة دينية معتدلة

وأعرب الدكتور فاروق محمود حمادة، المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، الأمين العام للجائزة عن شكره وتقديره لراعي الجائزة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على دعمه ومتابعته للجائزة، وإلى الشركاء من مؤسسات وهيئات وطنية عملوا على إنجاح الجائزة في دورتها الحالية وأسهموا في نشر رسالتها الدينية الإنسانية المعتدلة.

وكشف أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، المدير العام ورئيس اللجنة العليا للجائزة، أن الدورة السادسة الحالية لعام 2020 شهدت إقبالاً غير مسبوق على صعيد المشاركات مقارنة بالأعوام السابقة، في إشارة إلى أهمية الجائزة وتحقيقها للأهداف المرجو منها في نشر تعاليم الإسلام السمحة وتعزيز السلوكيات الإيجابية بين النشء.

أوائل الفائزين

وجاءت نتائج الفئات وأسماء الفائزين على النحو التالي: جائزة أفضل ترتيل للقرآن الكريم "فئة المواطنين - الذكور" كان الأول إبراهيم أحمد الشحي، وفي "فئة المواطنين - الإناث" كانت الأولى مها محمد عبده طاهر، وفي "فئة المواطنين - الأطفال" كان الأول حمد سلمان بشكردي.

أما الفائز الأول بجائزة أفضل ترتيل للقرآن الكريم "فئة كل الجنسيات - الذكور" فكان أنس المحمدي من المملكة المغربية، وكانت الفائزة الأولى بجائزة أفضل ترتيل للقرآن الكريم "فئة كل الجنسيات - الإناث" فاطمة الزهراء المرابط من المملكة المغربية.

وكان الفائز الأول بجائزة أفضل ترتيل للقرآن الكريم "فئة كل الجنسيات - الأطفال" محمد أبوبكر من الباكستان.

وفي الفرع الثاني من أفضل ترتيل للقرآن الكريم "أصحاب الهمم - الذكور" كان الأول طالب راشد المري، وفي فئة "أصحاب الهمم - الإناث" كانت الأولى موزة راشد المطروشي، وفي"أصحاب الهمم - الأطفال" جاءت مريم يوسف المرزوقي في المركز الأول.

وفيما يخص جائزة أفضل فيلم قصير، فاز بالمركز الأول عبد الله محمد حسن الحمادي من الإمارات.

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