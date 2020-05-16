"سعود الخيرية" تتسلم دعما من بنك دبي الاسلامي بقيمة 6 ملايين و400 ألف درهم

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تلقت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً مالياً بقيمة 6 ملايين و400 الف درهم من بنك دبي الاسلامي لدعم المشروعات والبرامج الخيرية التي تنفذها المؤسسة خلال العام الجاري .

وأشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بجهود بنك دبي الإسلامي ودوره الرائد تجاه أبناء المجتمع بكافة فئاته، مثمنا دعم ورعاية البنك للمؤسسات الخيرية داخل الدولة ، ذلك الدعم الذي ظل متواصلا .

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة ان المؤسسة تعمل على تقديم المساعدات للحالات الاقتصادية الضعيفة والأسر محدودة الدخل وتسخير كل الإمكانات المساهمة في تخفيف المعاناة عنهم ورسم البسمة والأمل لدى العديد من الأفراد وتوفير الحياة الكريمة لهم ، لافتا الى ان المساعدات شملت تسديد الرسوم الدراسية والجامعية لعدد كبير من الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة ، اضافة الى تسديد مبالغ لقضايا الإيجارات و مساعدات طبية ، تضمنت رسوما علاجية وأدوية وحالات عاجلة ، اضافة الى مساعدات دفع فواتير وتوصيل خدمة الكهرباء والماء للمنازل الجديدة لذوي الدخل المحدود ، كما ان المؤسسة زودت الكثير من المواطنين الذين اكتمل بناء منازلهم ولم يستطيعوا الانتقال لها بسبب عدم وجود أثاث لضيق ذات اليد ، زودتهم بالأساس بعد الزيارات الميدانية والاطلاع على المنازل وإصدار التقارير ومن ثم تم الصرف للحالات المتقدمة والتي تمثلت في شراء الأثاث والأجهزة الضرورية ، اضافة الى انشاء الملاحق .

تعاون وتنسيق

من جانبها أكدت إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، إن هذا الدعم الذي يقدمه البنك يأتي في إطار التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات المجتمعية في الدولة خصوصا في أن أتى متزامنا مع مناسبة يوم زايد للعمل الانساني ، مثنيا على الخدمات والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تقدمها مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، لمساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة والأيتام والطلبة وأصحاب الهمم والمرضى ، كما أن المؤسسة تغطي الكثير من الأسر من خلال توفير احتياجاتها ، وذلك عبر باحثين وباحثات يطلعون على الملفات من خلال الزيارات الميدانية ومن ثم تحديد الاحتياجات .

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