الإمارات تعلن ارتفاع حالات الشفاء إلى 7931 وتسجيل 796 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الدكتورة أمنة الضحاك المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية عن إجراء الوزارة 35,735 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة 22,627 حالة.

كما أعلنت الدكتورة الضحاك عن ارتفاع حالات الشفاء من مرض كوفيد19 في الدولة إلى 7931 حالة، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 603 حالة شفاء جديدة. ووفاة 4 أشخاص من المصابين ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 214 شخص.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع

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