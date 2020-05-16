محمد بن راشد: مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة الخير باقية في الإمارات، مشيراً سموه إلى استفادة 70 مليون شخص من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .

وقال سموه في حسابه على تويتر " ترأست الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .. أعمالنا للسنة السابقة: 200 مشروع إغاثي ومعرفي وصحي .. 70 مليون مستفيد في 108 دول .. 124 ألف متطوع .. مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله .. ولفريق عملي الإنساني .. شكرا لكم ..".

#محمد_بن_راشد: ترأست الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. أعمالنا للسنة السابقة: 200 مشروع إغاثي ومعرفي وصحي.. 70 مليون مستفيد في 108 دول.. 124 ألف متطوع..مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله..ولفريق عملي الإنساني..شكرا لكم #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YHqQIHBsa7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 16, 2020

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