الإمارات تقدم 43 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي دوعن في حضرموت

المصدر: وام

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر " 1000 سلة غذائية تزن حوالي 43 طنا لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 5 آلاف شخص.

يأتي ذلك في إطار جهود دولة الإمارات الإغاثية و الإنسانية لمساعدة أهالي محافظة حضرموت لتطبيع أوضاعهم الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها " هيئة الهلال الأحمر " للتدخل الإنساني و التخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل و منع التجول الذي يطبق في اليمن كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد / كوفيد -19 /.

و أعرب أهالي مديرية دوعن عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة و ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر " لوقوفها إلى جانبهم في هذه الظروف الإستثنائية ما ترك أثرا طيبا في نفوسهم .. و أشادوا بجهود الإمارات و مساعداتها الإنسانية المتواصلة لإغاثة أبناء حضرموت .

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر وزعت منذ حلول شهر رمضان المبارك مئات الأطنان من المواد الغذائية على أهالي مديريات محافظة حضرموت و التي شكلت دعما لآلاف العائلات المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات بمواجهة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد السلال الغذائية التي قدمتها الإمارات منذ بداية عام 2020 بلغت 19,580 سلة غذائية تزن 1119 طنا و 333 كيلو جراما استهدفت 97900 فرد من الأسر المحتاجة و المتضررة في محافظة حضرموت.

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