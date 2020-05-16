عطلة عيد الفطر لدوائر حكومة عجمان من 29 رمضان إلى 3 شوال

المصدر: عجمان - (البيان)

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة عيد الفطر السعيد للجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ اعتباراً من تاريخ 29 رمضان و لغاية 3 شوال 1441 وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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