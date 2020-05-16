12.8 مليون درهم تبرعا من بنك دبي الاسلامي لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

تلقت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية مبلغ 12 مليوناً و800 الف درهم تبرعا من بنك دبي الاسلامي لدعم مشروعاتها وبرامجها الخيرية خلال العام الجاري.

وبدأت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية بتوزيع الزكاة علي الفئات المحتاجة عبر ثلاث قنوات رئيسية ممثلة في احدى مؤسسات الصرافة التي تقوم بصرف المبالغ لمستحقيها في أفرعها المختلفة، وعبر الايداع المباشر في حسابات المستحقين للزكاة إضافة إلى التسليم المباشر للأسر المستحقة والمتعففة من خلال موظفي المؤسسة في الظروف الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حرصا منها على صحة وسلامة أصحاب الحالات المستفيدة الذين يزيد عددهم عن 4300 أسرة.



وأوضح محمد جكة المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن إدارة المؤسسة ارتأت اتخاذ هذه الخطوة لتلافي توافد المستفيدين من زكاة المال خلال شهر رمضان المبارك إلى مقر المؤسسة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في عدم التخالط والتقيد بالتباعد الاجتماعي والجسدي في ظل جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد وحفاظا على الصحة العامة لأًصحاب الحالات المستهدفة حيث اتفقت مع احدى المؤسسات المصرفية المعروفة على تسليم مبالغ الزكاة لأصحابها في الوقت الذي سيزور فيه موظفو الهيئة المساكن القريبة لتسليم مبالغ الزكاة إلى المستفيدين منها والتي تتراوح بين 1500 الى 5000 درهم حسب عدد افراد الاسرة الواحدة.



وأشار إلى أن عملية توزيع مبالغ زكاة المال على الأسر والحالات المعنية تتم على عدة مراحل بما يحقق انسيابية العملية من جهة ويؤمن سلامة المستفيدين من جهة أخرى، مؤكداً حرص مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية على الاستمرار بالقيام بدورها الريادي في مجال العمل الخيري خاصة خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة الأسر المتعففة على توفير احتياجات الشهر الكريم لأفرادها.



وثمن أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية الدعم المالي المتواصل من قبل بنك دبي الاسلامي الذي يعتبر داعما أساسيا لمسيرة العمل الخيري والانساني في الدولة من خلال ما يقدمه سنويا من مبالغ تسهم في التخفيف عن الاسر المعوزة وفي توفير احتياجات المختلفة علي مدار العام.

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