وكيل «الصحة» يطمئن على طبيبة مواطنة تتماثل للشفاء من «كورونا»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مستشفى عبيدالله في رأس الخيمة، يرافقه الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الإنسانية، حيث اطلعا على صحة المرضى وتلقيهم العناية الطبية اللازمة، وتوافر المعدات والمستلزمات الطبية والمخزون الدوائي الكافي. وأثنى على جهود وعزيمة الكوادر الطبية بالمستشفى، مشيراً إلى دورهم البارز والمؤثر في اجتياز أزمة كورونا.

اطمئنان

وتوجه العلماء ليطمئن شخصياً على صحة طبيبة الأسنان مهرة عبدالرحيم العوضي وتطور مراحل علاجها في المستشفى، عرفاناً وتقديراً لعطائها وتضحياتها أثناء تأدية مهمتها في خط الدفاع الأول، بعد اطلاعه على إصابتها بفيروس كورونا متأثرة بعدوى انتقلت إليها من أحد المرضى، حيث أكد أن الوزارة تعتز وتفخر بالكوادر الوطنية الطبية وتولي صحة موظفيها أولوية قصوى، بتوفير أفضل وسائل الحماية والوقاية من العدوى، معرباً عن تقديره لجهودها وتفانيها في عملها، لأنها تمثل قدوة وطنية تحتذى بالعطاء وحافزاً على العمل بإخلاص وولاء تلبية لنداء الواجب الوطني، ومتمنياً الصحة والسلامة لها ولجميع أفراد الكادر الطبي بالدولة.

شكر

وتقدمت الطبيبة مهرة العوضي بالشكر والتقدير إلى وكيل الوزارة على تكرمه بالزيارة التي أسعدتها ورفعت معنوياتها وحفزتها على مواصلة العمل بكل عزيمة وإصرار بعد الشفاء، موضحة أنها تلقت عناية طبية متميزة في المستشفى من خلال أحدث الأدوية وجرعات من العلاج بالخلايا الجذعية الذي تم ابتكاره في الدولة، وأنها لا تشكو من حمى أو ضيق نفس وفي طور الشفاء مشيدة بجهود الكادر الطبي في مستشفى عبيدالله على تقديم الرعاية الصحية بكفاءة وإخلاص.

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