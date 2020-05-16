خليفة الدراي: دعم «إسعاف دبي» بأجهزة الثريا يسهم في محاصرة الوباء

المصدر: دبي - البيان

أهدت شركة «سيجنس تليكوم»، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 12 جهاز اتصال متطوراً (الثريا) من نوع (إكس فايف) بإمكانه العمل بكفاءة عالية في المناطق النائية والبعيدة التي لا يتوفر فيها شبكات محلية، وذلك دعماً لجهودها في محاصرة وباء كورونا المستجد، وتسهيلاً لعمل كوادرها الإسعافية في الميدان. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، أن هذه الخطوة تقدم دعماً ملموساً للجهود المستمرة المبذولة على مستوى الدولة لمحاصرة العدوى والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

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