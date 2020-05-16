«فقه العدوى» في محاضرة جامعة محمد الخامس بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت جامعة محمد الخامس أبوظبي محاضرة بعنوان فقه العدوى في الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن موسمها الرمضاني الأول روح وريحان.

قدم المحاضرة الدكتور محمد البوخاري، مذكراً بضرورة الاجتهاد في قضايا العالم المستجدة، ومنها فيروس كورونا الجديد، الذي أثار موجة من التساؤلات حول أحكام نقل العدوى من شخص إلى آخر.

وأكد الدكتور البوخاري أن اتباع أوامر القيادة الرشيدة واجب قطعي، حيث إن أوامرها تصب في مصلحة الناس كما هو الحال في النظام العام للحجر الصحي تجنباً للعدوى وتحقيقاً لمقاصد الشريعة، موضحاً أن الدين أمر بالاستشفاء والمحافظة على النفوس والعقول، وأضاف إن الواجب في مثل هذا الحال، هو الالتزام بالحجر الصحي، إذ سنثاب على فعله، وسنعاقب على تركه.

وعلل الدكتور البوخاري كلامه عن أحكام الحجر الصحي بالعديد من الأدلة الشرعية، مبيناً وجه الاستدلال بين الدليل وأحكام فيروس كورونا، مستشهداً بقوله تعالى:(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)،ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشهداً بعدة أحاديث نبوية.

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