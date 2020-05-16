«البحرين للدراسات»: الإمارات وظفت الذكاء الاصطناعي لمواجهة الفيروس

المصدر: أبوظبي - وام

أكد تقرير صادر عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، أن دولة الإمارات حلت في مقدمة دول العالم التي نجحت في تسخير مخرجات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إجراءات مكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «نظرة عامة: استخدام التكنولوجيا في أزمة فيروس كورونا المستجد».. أن نجاح الإمارات جاء نتيجة لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة في مجال شبكات الاتصال ونظم المعلومات الذكية.

وأشار التقرير إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي أسهمت في رفع كفاءة الإجراءات الوقائية من الفيروس في العديد من الدول ومنها دولة الإمارات التي استخدمت على نطاق واسع نظام الكاميرات الحرارية لقياس حرارة الأجسام، واستعانت بالروبوتات وطائرات «الدرونز» في عمليات التعقيم، إلى جانب تطبيق تقنيات الطباعة الثلاثية لإنتاج الأقنعة الواقية، وغيرها من الإجراءات التي تم تنفيذها بالاعتماد على مخرجات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير.. فقد أظهرت أزمة «كوفيد 19» أهمية انتشار الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في شتى المجالات وشتى دول العالم، إلى جانب أدوار واستخدامات البيانات الضخمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة كإنترنيت الأشياء والبلوكشين، وكيفية تعزيزها للقدرة على ابتكار الحلول للتغلب على المشكلات والصعوبات التي تواجه الحكومات والمنظمات والمؤسسات أثناء الأزمات.

ويرى التقرير أن الأزمة أتاحت فرصة لاكتساب فهم أعمق لدور الذكاء الاصطناعي ورؤية إمكانياته، مما يصوب النظرة تجاه تداخله مع حياة البشر، ويساعد على التخطيط لاستغلاله والاستفادة القصوى من إمكانياته في خدمة البشرية وفتح آفاق اقتصادية جديدة عن طريقه، وتطوير مختلف المجالات بواسطته.

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