27 بحثاً بشأن «كوفيد 19» تنفذها دبي

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

تعكف هيئة الصحة بدبي على إجراء 27 بحثاً طبياً حول فيروس «كورونا» المستجد منها أبحاث مهمة جداً سيتم نشرها في المجلات العالمية المحكمة، للاستفادة منها في التوصل إلى علاج أو لقاح للمرض.

واطلعت «البيان» من اللجان المتخصصة في الهيئة على أبرز هذه الأبحاث، ومن أبرزها دراسة استخدام بلازما المتعافين من «كورونا» لمساعدة المرضى الآخرين، إضافة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال الأبحاث السريرية لتسريع وتسهيل حصول الأطباء على المعلومات عن حالة المريض بصورة يومية عن طريق تطبيق يتم تحميله على موبايل المريض ليبقى على تواصل دائم مع الطبيب الباحث.

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