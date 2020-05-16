محمد بن راشد: الجميع تحدث بصوت واحد من هُم أهل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن حملة «10 ملايين وجبة» حققت 15.3 مليون وجبة وضمت 100 ألف مشارك من 115 جنسية و1000 متطوع، مشيراً سموه إلى أن الجميع تحدث بصوت واحد: من هم أهل الإمارات.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «اختتمنا اليوم حملتنا الإنسانية لإطعام الطعام.. هدفنا (10 ملايين وجبة)، وتم تحقيق 15.3 مليون وجبة.. أكثر من 100 ألف مشارك في الحملة من 115 جنسية.. و1000 متطوع يعملون يومياً في التوزيع.. جمعياتنا الإنسانية وشركاتنا الوطنية وقطاعنا الخاص الجميع تحدث بصوت واحد: من هم أهل الإمارات».

وأكّدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، أن التضامن المجتمعي الشامل مع الحملة يفتح آفاقاً جديدة للعمل الخيري. ونوّهت سموها بالنموذج الإنساني العالمي، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مبادرات العطاء والتآخي والتضامن الإنساني فكان الجميع عوناً للجميع.

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ـــ محمد بن راشد: 15.3 مليون وجبة حققتها حملتنا الإنسانية

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