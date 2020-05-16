تواصل النمو القوي لأعداد المتعافين من «كورونا» في الدولة

المصدر: دبي ـ البيان

تواصل النمو القوي في أعداد المتعافين من «كورونا» في الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل عددهم الإجمالي إلى 7328 شخصاً، بعد تعافي 398 حالة أمس، ما رفع نسبة المتعافين إلى أكثر من 33.5% من إجمالي المصابين، وسط توقعات بأن يتواصل النمو في أعداد المتعافين بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وقد ساهمت كفاءة النظام الصحي في البلاد في تعزيز نمو أعداد المتعافين، في الوقت الذي ساهمت فيه كثافة الفحوصات في تعزيز عمليات الرصد. من جهة أخرى، أوضحت هيئة الصحة بدبي أنها تعتمد في تشخيص «كوفيد 19» على الفحص المخبري الوحيد المعتمد دولياً، والمعروف علمياً باسم «تفاعل البلمرة المتسلسل» (PCR)، ويستخدم هذا الفحص للكشف عن مدى وجود الحمض النووي للفيروس في عينة الفحص، من خلال مسحة الأنف.

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