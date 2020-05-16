القنصل العام لجمهورية أذربيجان لـ«البيان»: الإمارات أظهرت كفاءة في الحد من تفشّي وباء «كورونا»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكد جاويدان حسينوف القنصل العام لجمهورية أذربيجان في دبي، أن الإمارات أظهرت كفاءة كبيرة في اتخاذ إجراءات وقائية ضد تفشي فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة وباء «كورونا» المستجد، حيث تعاملت معه باستراتيجية شاملة علمياً وثقافياً واقتصادياً؛ ما أسهم في الحد من انتشاره والتقليل من تأثيراته على جميع قطاعات الدولة.

وثمّن تعاون حكومة الإمارات مع القنصلية الأذربيجانية لنقل 150 مواطناً أذرياً من بينهم طالب واحد، رغبوا في العودة إلى بلدهم لظروف قهرية، مشيراً إلى أنه سيتم إجلاء 240 أذرياً لاحقاً بعد أن يتم فتح حركة الطيران.

وأشار حسينوف إلى أن العلاقات بين أذربيجان ودولة الإمارات تشهد نمواً كبيراً في مختلف المجالات، وأن العلاقات الثنائية والسياسية بين الجانبين قوية جداً، مشيداً بأواصر الصداقة والتفاهم والدعم المتبادل بين البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مختلف المحافل الدولية. وأكد أن الإمارات وطن للتسامح، وأرض الإنسانية والعطاء والسلام والمحبة، وتمثل نموذجاً حضارياً للتعايش والتسامح وقبول الآخر، انطلاقاً من رؤية إنسانية عميقة، مشيراً إلى أن أكثر من 5000 أذري يعيشون على أرض دولة الإمارات ويعملون ويدرسون، في وئام وانسجام وتسامح، وينعمون في كنف تشريعات وسياسات تهدف إلى تعميق قيم الانفتاح والحوار وقبول الآخر. وقال: إن علاقات البلدين في تنامٍ مستمر، وأن التعاون بينهما يرتكز على أواصر متينة من الصداقة والاحترام والانتماء الثقافي والحضاري المشترك، والتي توفر أرضية خصبة للانتقال بشراكة البلدين إلى مستويات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب حسينوف عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ما بعد «كورونا» ستشهد توسّعاً في المشاريع والاستثمارات المتبادلة في أسواق جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستكشاف فرص جديدة وعبر آليات وبرامج واضحة ومنسقة ولاسيما من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على المساهمة بصورة فعالة في تنمية الأنشطة التجارية والاستثمارية الراهنة.

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