بدء إعداد استراتيجية جودة حياة الأسرة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بالتزامن مع اليوم الدولي للأسر، عن البدء بإعداد مشروع استراتيجية جودة حياة الأسرة، بما ينسجم مع قيم الدائرة في بناء أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته.وقالت الملا: يسعدنا اليوم الإعلان عن البدء بهذا المشروع الذي يمثل محوراً أساسياً ضمن أولوياتنا لهذا العام، لما له من أهمية في دراسة وتحليل التحديات الاجتماعية الحالية والمستقبلية التي تؤثر في جودة حياة الأسرة واستقرارها إضافة إلى التحديات المنبثقة من استطلاع دراسة الأسرة واستبانات جودة الحياة، واستبانة الحياة في ظل وباء كورونا، وسيتم من خلال هذه الاستراتيجية النظر ومراجعة السياسات والقوانين الحالية واقتراح البرامج التي تهدف إلى دعم وتمكين جودة حياة الأسرة بمختلف عناصرها.

نتائج

وأكدت الملا: يأتي مشروع استراتيجية جودة حياة الأسرة، استناداً إلى النتائج والمخرجات للاستبانات والاستطلاعات، وتم على سبيل المثال تحليل مؤشرات تزايد حالات الطلاق، والعزوف عن الزواج والتحديات المتعلقة بالتوازن بين العمل والحياة الأسرية، مع التركيز على أهمية تحفيز مشاركة الشباب وتفعيل دور كبار المواطنين في المجتمع، والتي سيتم تطبيقها عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، بعد دراستها والتوصية بها في الاستراتيجية الجديدة. وأضافت المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية: ستركز الاستراتيجية في مراحلها الأولى على دراسة التحديات المتعلقة بالوضع الراهن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والعمل على مبادرات تساهم في ضمان جودة حياة الأسرة، والشباب، وكبار المواطنين استناداً إلى معطيات الوضع الحالي من المخرجات التي تم دراستها وتحليلها.

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