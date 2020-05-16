شرطة دبي تطلق مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية» الهادفة إلى فتح المجال أمام الراغبين في التطوع ضمن فرق الدراجات الهوائية الشرطية، وذلك للمساهمة في توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

وأكد العقيد محمد أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، أنه بناء على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، تم البدء بتنفيذ المبادرة من خلال تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في إطار المسؤولية المجتمعية وتحت شعار «الجميع مسؤول عن الجميع»، عبر فتح باب الاشتراك للتطوع في فرق الدراجات الهوائية التخصصية للشرطة، وتمكين الشباب من المساهمة في خدمة الوطن.

وأشار إلى أن دور المتطوعين في المبادرة يتمثل في التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك من خلال توعية المتطوعين بمحاضرات تثقيفية تُمكنهم من تقديم معلومات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن المتطوعين سيساهمون مع أفراد شرطة دبي في نشر التوعية بمناطق «جي بي أر» و«المرابع العربية» ضمن اختصاص مركز شرطة البرشاء، «سيتي ووك» وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد ضمن اختصاص مركز شرطة بر دبي، والخوانيج ضمن اختصاص مركز شرطة القصيص، وسيتم توسيع نطاق الاختصاصات المحددة طبقاً للخطة.

اشتراطات

وحول اشتراطات المشاركة، أكد النقيب المهندس خليفة محمد الروم مدير منصة شرطة دبي للتطوع أنها تتمثل في تمتع المتقدم باللياقة البدنية المطلوبة لقيادة الدراجة الهوائية، وحيازة دراجة هوائية.

وأضاف إن الاشتراطات أيضاً تتمثل في حيازة المتطوع شهادة خلو من فيروس كورونا، وملابس موحدة وارتداء خوذة السلامة، مبيناً أنه سيكون هناك مشرف ونائب مشرف وفريق عمل متكامل يحرص على سلامة المتطوعين في كل منطقة اختصاص، وسيتم توفير سترة شرطة للمتطوعين ومعدات وقاية، ومُسعف، ودورية صيانة للدراجات.

آليات

وأكد النقيب خليفة الروم، أن بإمكان الراغبين في التطوع الدخول على رابط مخصص على موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتسجيل بياناتهم والتأكد من استيفاء الشروط، مبيناً أنه بعد قبول المتطوعين سيتم توزيعهم في المناطق التالية: لامير، جي بي أر، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد الخوانيج، والمرابع العربية لمشاركة دوريات الدراجات الهوائية مهام عملها.

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