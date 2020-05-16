«مرور دبي» توزع وجبات الإفطار على خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - البيان

أكد العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، أن شرطة دبي مستمرة في جهودها الداعمة لأبطال خط الدفاع الأول خلال مكافحتهم لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، الذين يتفانون في خدمة الوطن والإنسانية، مشيراً إلى أن إدارة الحملات والتوعية المرورية قامت بتوزيع وجبات الإفطار على أماكن وجود أفراد الشرطة، واللقاء بهم، وتوجيه الشكر والعرفان لهم نظير الجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل حماية أفراد المجتمع.

من جهته، قال المقدم صلاح عبدالله الحمادي، مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية إن الإدارة العامة للمرور ستستمر في جهودها في توفير وجبات الإفطار طوال شهر رمضان على رجال خط الدفاع الأول، لافتاً إلى دور إدارة الحملات والتوعية المرورية في نشر قيم التسامح وترسيخ معاني التكافل والتراحم، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تنفذه الإدارة العامة للمرور في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، منوهاً بالتزام الموظفين في الإدارة العامة للمرور بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال توزيع وجبات الإفطار على خط الدفاع الأول.

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