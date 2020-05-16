سفارتنا بجنوب أفريقيا تقدم مساعدات إنسانية في ليسوتو

المصدر: ماسيرو - وام

نفذت سفارة الإمارات في جمهورية جنوب أفريقيا حملة مساعدات بمملكة ليسوتو، شملت عدداً من المدن فيها، بحضور الأمير سييسو بيرينج وحرمه الأميرة مابيرينج موشاشا وكبار المسؤولين في المملكة، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام.

وشملت المساعدات عدداً من الأسر التي تمر بأوضاع اجتماعية صعبة للتخفيف عن كاهلها وذلك بإشراف محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا والسفير غير المقيم في مملكة ليسوتو، الذي صرح بأن هذه المساعدات تعكس الجهود الإنسانية المضنية والمتواصلة والقيم الراسخة لدى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي ترتكز على التعاون والتضامن والعطاء.

دعم

وقال السفير الهاملي: إن دولة الإمارات أخذت على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء كان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية فيها.

وأكد أن هناك تواصلاً وتنسيقاً على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، مشيراً إلى أن وصول أولى المساعدات اليوم إلى مملكة ليسوتو خير دليل على الشراكة بين البلدين والتزام دولة الإمارات تقديم الدعم المناسب للمملكة. وقال إن أفريقيا تستحوذ على اهتمام كبير من دولة الإمارات حيث بلغت قيمة المساعدات من عام 2014 وحتى 2018 نحو 61.8 مليار درهم (16.83 مليار دولار أمريكي).

من جهته قدم الأمير سييسو بيرينج الشكر الجزيل لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذه المبادرة التي تعكس جهودها الإنسانية، مؤكداً أن المبادرة ساعدت عشرات الأسر في المملكة وخففت عن كاهلهم.

يذكر أن حملة المساعدات حظيت بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام في مملكة ليسوتو في نشرات الأخبار حيث شملت المساعدات مدينة ماتشاتشا وبعض القرى المحيطة بها وملجأ أيتام في المدينة، كما شملت بعض القرى في منطقة تيتساني في العاصمة ماسيرو ومنطقة موخوتلونج.

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