«الشارقة الخيرية» ترصد 8 آلاف حالة من الأسر المتعففة

المصدر: الشارقة – البيان

انتهت جمعية الشارقة الخيرية من مسح 8000 حالة من الأسر المتعففة والعمال المتأثرين بجائحة «كورونا»، فيما تواصل فرق البحث الاجتماعي عمليات المسح الميداني لسائر المناطق التي تشهد كثافة عالية بذوي الدخل المحدود، للوقوف على حجم المساعدات المقرر تقديمها لهم لتمكينهم من توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة الكريمة خاصة في ظل تعرض شريحة كبيرة لخسارة وظائفهم وتخفيض رواتب آخرين مع الأوضاع الراهنة وتفشي جائحة «كورونا». وأكد أسعد الزرعوني رئيس قسم المساعدات أن الجمعية تواصل جهودها في مســــــــــاعدة المتأثرين من الظروف الراهنة، وذلك نسبة لوجود شريحة كبيرة فقدوا وظائفهم ولم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم، وليـــــس لديهم المقومات التي تعينهــــــــــم على توفير العيـــــــش الكريم لهم ولذويهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز