إعلان الفائزين بمسابقة الذيد القرآنية

المصدر: الذيد - البيان

أسدلت مسابقة الذيد القرآنية الستار عن اختباراتها وكشفت أسماء الفائزين في فئاتها كافة بعد أن حققت نجاحاً لافتاً من خلال حجم الإقبال من قبل المواطنين والمقيمين للمشاركة في فئاتها.

وأشادت اللجنة المنظمة لمسابقة الذيد للقرآن الكريم والتابعة لنادي الذيد الثقافي الرياضي بعد أن جرى تنظيمها في إطار فعاليات شهر رمضان الكريم ضمن باقة الأنشطة الثقافية والمجتمعية أشادت بمستويات المشاركين وبالإقبال والحفظ المتقن، الأمر الذي يعزز من حرص أبناء الدولة والمقيمين على المشاركة في الجوائز القرآنية وتعلم القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل.

وأشاد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي بمستوى الإقبال على المسابقة القرآنية ونجاح تنظيمها عن بعد باستخدام وسائل التواصل الحديثة، وأشار إلى أهمية المسابقة في تلاوة القرآن الكريم والمخصصة للطلبة من مختلف الأعمار.

بدوره أكد خليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الذيد عضو اللجنة المنظمة للمسابقة ورئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بتفاعل الطلبة في مستوياتها المختلفة. وأعلن عن أسماء الفائزين في فئات المسابقة بحيث سيتم تكريم خمسة فائزين من كل فرع.

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