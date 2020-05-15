سيجنس تليكوم تهدي إسعاف دبي أجهزة اتصال تعمل في المناطق النائية

المصدر: دبي البيان

أهدت شركة سيجنس تليكوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 12 جهاز اتصال متطوراً من نوع (إكس فايف ) بإمكانه العمل بكفاءة عالية في المناطق النائية والبعيدة التي لايتوفر فيها شبكات محلية وذلك دعما لجهودها في محاصرة وباء كورونا المستجد وتسهيلا لعمل كوادرها الاسعافية في الميدان ومساعدتهم على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتأمين اتصالاتهم وضمان تأدية واجباتهم على أكمل وجه .



وقال ماجد الدويك مدير المبيعات في شركة سيجنس تليكوم إن جهاز إكس فايف يتميز بكونه الوحيد في أجهزة الاتصال الفضائية الذي يعمل بنظام اندرويد ويضمن استخدام التطبيقات المختلفة خاصة تطبيقات مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف وبإمكان المستخدم الاستفادة من وجود شريحتين في ذات الوقت احداهما الثريا والاخرى احدى شركات الاتصال أو مزود خدمة ، كما يمكن للمستخدم إرسال رسالة طوارئ الى عدة جهات في ان واحد عن طريق الضغط على زر واحد دون الحاجة الى بحث توفيرا للوقت حال الطوارئ مضيفا ان الجهاز يتميز بقوته ومقاومته للصدمات والعمل بكفاءة حتى في وجود الماء وفي حال استخدام المسعف للقفازات ايضا .



وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي أن هذه الخطوة تقدم دعماً ملموسا للجهود المستمرة المبذولة على مستوى الدولة لمحاصرة العدوى والقضاء على فيروس كورونا المستجد لافتا إلى أن هذا الدعم دليل على الحس الوطني الذي يتمتع به كافة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها معربا عن تقديره وامتنانه لشركة سيجنس تليكوم وكل العاملين بها .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة، ورفع الطاقة الخدمية للمؤسسة، وتعزيز قدرتها لتقديم العناية بالمرضى ووقاية المجتمع ومجابهة اخطار العدوى بفيروس كورونا .

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